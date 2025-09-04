NATO, Putin'i kızdıracak: Ukrayna'da barışı zora sokacak çıkış

Çekya'nın başkentinde Avrupa'nın güvenliğine ilişkin düzenlenen Prag Savunma Zirvesi'nde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması halinde Batılı güçlerin güvenlik garantisi kapsamında Ukrayna'ya asker gönderip gönderemeyeceği konusunda Rusya'nın veto hakkının olmadığını söyledi.





'RUSYA'NIN NATO KONUŞLANDIRMASINI VETO HAKKI YOK'

Rutte, “Rusya'nın Ukrayna'daki askerler hakkında ne düşündüğünü neden önemsiyoruz? Ukrayna egemen bir ülkedir. Karar vermek onlara düşmez” dedi.





Çin ve Rusya'nın küresel düzeni değiştirmek için çalıştığını da öne süren Rutte'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:





“Rusya, Avrupa'da ve dünyada istikrarı bozan ve çatışmalara yol açan bir güçtür ve gelecekte de öyle kalacaktır.”





'RUSYA VE ÇİN KÜRESEL DÜZENİ ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYOR'

"Rusya ve Çin ordularını geçit törenleri için değil, nüfuzlarını artırmak ve küresel düzeni yeniden şekillendirmek için güçlendiriyor."





'BAŞKA KİMSE BU KONUDA KARAR VEREMEZ'

“Ukrayna, barış anlaşmasını desteklemek için Ukrayna'da güvenlik gücü bulundurmak istiyorsa, bu onların kararıdır. Başka hiç kimse bu konuda karar veremez. Bence Putin'i bu kadar güçlü hale getirmekten gerçekten vazgeçmeliyiz."





PUTİN NE DEMİŞTİ

Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Çin'i ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba Pekin'de düzenlediği bir basın toplantısında Ukrayna-NATO ilişkisine değindi.





Putin buradaki açıklamalarında Ukrayna'nın AB üyesi olabileceğini ancak NATO üyeliğine karşı olduklarını söylemiş, Ukrayna ile barışçıl bir çözüm bulunmazsa Rusya'nın sonuna kadar savaşacağını belirtmişti. Rus lider şu ifadeleri kullanmıştı:





"Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman karşı çıktı. "Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz. Ancak AB üyeliği için böyle bir tutumumuz yok. Bana göre, sağduyu hala hakimse, bu çatışmayı sona erdirmek için kabul edilebilir bir seçenek üzerinde anlaşmak mümkün.





'BARIŞÇIL ÇÖZÜLMEZSE SONUNA KADAR SAVAŞIRIZ'

Ukrayna'da çözüm için farklı yaklaşımlar olabilir. Bunlar arasında, çatışmayı barışçıl şekilde çözmek için çabalar veya sonuna kadar savaşmak bulunuyor."





Putin ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Moskova'ya gelebileceğini ancak şu aşamada görüşmenin bir mantığı olmadığını kaydetti.