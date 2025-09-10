NATO Putin'i uyardı: Her karış toprağımızı savunacağız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın Rusya'nın Polonya hava sahası ihlaline başarılı bir operasyonla karşı koyduğunu açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, insansız hava araçlarıyla ittifak üyesi Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rusya'yı uyardı.





Genel Sekreter Rutte, Rusya'nın yaklaşık 19 İHA ile Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle tırmanan gerilimin ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'ndan sonra açıklama yaptı.





Polonya'nın bu sabah NATO antlaşmasının 4. maddesi uyarınca istişare talep ettiğini anımsatan ve bu nedenle toplantıda Rus İHA'larının hava sahası ihlallerini görüştüklerini söyleyen Rutte, müttefiklerin toplantıda Polonya ile dayanışmalarını ifade ettiklerini kaydetti.





"NATO hava savunma sistemlerimiz devreye girdi"





NATO'nun Rus İHA'larına karşı koyduğu operasyonu "çok başarılı" olarak nitelendiren Rutte, Polonya Hava Kuvvetleri'nin Rus İHA'larını düşürmesine Hollanda'nın F-35 jetleri, İtalya'nın uçakları ve Almanya'nın Patriot hava savunma sistemleri ile katkı sağladığını kaydetti.





İlk kez bir NATO üyesinin, hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını vurmuş olması önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.





Polonya hava sahasını ihlal eden İHA benzeri bir cismin düştüğü evin çatışında meydana gelen yıkıma bakan bölge sakinleri.Polonya hava sahasını ihlal eden İHA benzeri bir cismin düştüğü evin çatışında meydana gelen yıkıma bakan bölge sakinleri.

Üstelik Rus İHA'larına Polonya'nın tek başına değil, NATO hava savunma sistemleri ve müttefiklerinin desteğiyle karşı koymuş olması ayrı bir önem taşıyor.





Rutte, "NATO hava savunma sistemlerimiz devreye girdi ve tasarlandıkları gibi NATO topraklarının savunmasını başarıyla sağladılar" diye konuştu.





"Doğu kanadımızdaki durumu yakından izleyeceğiz" sözlerine vurgu yapan Rutte, NATO hava savunma sistemlerinin herhangi bir tehlikeye karşı koymak için hazır durumda olduğunun da altını çizdi.









Putin'e mesaj: NATO topraklarının her karışını savunacağız





Mark Rutte, konuşmasında "Kasıtlı olsun ya da olmasın, hava sahası ihlalleri pervasızca ve tehlikeli" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de şu sözlerle seslendi:





"Putin'e mesajım net: Ukrayna savaşına son ver. Müttefiklerin hava sahasını ihlal etmeye son ver. Bizim teyakkuzda olduğumuzu, uyanık olduğumuzu ve NATO topraklarının her karışını savunacağımızı bil."





Polonya'ya 4. maddenin işletilmesini talep etmişti





Bugün zaten Kuzey Atlantik Konseyi'nin olağan toplantısı yapılacaktı. Ancak Polonya Başbakanı Donald Tusk'un NATO'nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesinin işletilmesi talebi üzerine konsey gündemine Rus İHA'ları nedeniyle tırmanan gerilim alındı.





NATO anlaşmasının 4. maddesine göre bir üye, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, diğer ittifak üyeleriyle istişarelerde bulunmayı talep edebiliyor.





Olağanüstü bakanlar kurulu toplantısına başkanlık eden Başbakan Donald Tusk, bakanlar ve üst düzey ordu komutanları ile birlikte Rusya ile tırmanan IHA gerilimini ele alırken.Olağanüstü bakanlar kurulu toplantısına başkanlık eden Başbakan Donald Tusk, bakanlar ve üst düzey ordu komutanları ile birlikte Rusya ile tırmanan IHA gerilimini ele alırken.

Polonya hükümeti dün gece hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larının vurulması üzerine bugün gelişmeleri olağanüstü kabine toplantısında ele aldı.Fotoğraf: Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP/picture alliance

Tusk, bugün Polonya Parlamentosu'nu yaşananlar hakkında bilgilendirirken, Rus İHA'larının "Polonya'nın güvenliğine tehdit teşkil ettiğini" söyleyerek NATO'da 4. maddenin işletilmesini talep ettiklerini söylemişti.





Pistorius: "İHA'lar açıkça bu rotaya ayarlandı"





Rusya, kendisine yöneltilen suçlamaların "temelsiz" olduğunu, Polonya'nın vurulduğunu duyurduğu İHA'ların Rus menşeli olduğunu kanıtlayacak deliller sunmadığını iddia ediyor.





Ancak Avrupalı liderler art arda yaptıkları açıklamalarla Rusya'yı bilinçi olarak Polonya hava sahasını ihlal etmek ve kasıtlı olarak provakasyona girişmekle suçluyor.





Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesini "NATO'ya karşı kabul edilemez, hedefli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.





Rusya'nın Belarus'tan kalkan 19 adet Şahid (Chahed) tipi veya aynı yapıdaki İHA ile Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini söyleyen Pistorius, İHA'ların açıkça bu rotaya ayarlandığını, bunların bir kaza sonucu rotalarından şaştıklarını düşündürecek bir neden bulunmadığını ve Ukrayna'ya ulaşmak için bu İHA'ların bu rotayı uçmak zorunda olmadıklarını vurguladı.





Boris Pistorius, Baltık hava sahasında, Baltık Denizi'nde ve Orta Avrupa'da, Rusya'nın hibrit saldırılar veya İHA uçuşları yoluyla provakasyonlara giriştiğini söylerken, Almanya'nın bu tehditlere karşı koymaya hazırlandığını da sözlerine ekledi.





Dışişleri Bakanı Wadephul: Rusya yanıt verileceğini bilmeli





Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Rusya'nın NATO üyesi Polonya'nın hava sahasına ciddi sayıda İHA soktuğuna işaret ederek Kremlin'i "fütursuzca tırmanış riskini göze almakla" suçladı.





"Rusya, NATO'nun harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu ve NATO topraklarını savunmak için yanıt vereceğini bilmeli" diyen Wadephul, ayrıca Polonya'daki hava sahası ihlaline verilen tepkinin, Hollanda'nın F-35'leri ve Almanya'nın Patriotları ile verdiği desteğin, aynı zamanda "NATO'da birlik olduğunun da bir göstergesi olduğunu" kaydetti.





Wadephul, "Moskova barış müzakerelerine hazır değil, Ukrayna'ya boyun eğdirmek istiyor" diyerek de Rusya'ya yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi.