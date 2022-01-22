Samanyolu Haber /Dünya / NATO Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmeyecek /22 Ocak 2022 13:07

NATO Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmeyecek

NATO, Rusya'nın Romanya ve Bulgaristan'da bulunan güçlerini geri çekmesi talebini reddetti. NATO'nun bu yanıtı, Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker yığması üzerine Avrupa'da savaş patlak vermesini önlemek için diplomatik çabaların sürdüğü sırada geldi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Cenevre'de görüştü.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamada, "NATO, üye ülkelerin birbirini koruma ve savunma kabiliyetinden feragat etmeyecektir. Buna, bloğun doğusundaki askerlerin varlığı da dahildir" dedi.

Moskova, NATO'dan 1997 yılındaki sınırlarına geri çekilmesi ve genişlemeyi durdurması için hukuki açıdan bağlayıcı garantiler talep ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, gün içindeki açıklamasında, Moskova'nın Batı'dan talep ettiği güvenlik garantilerinin arasında NATO güçlerinin Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmesi şartının da yer aldığını kaydetmişti.

Bakanlık, NATO'ya 1997 yılından sonra katılan Bulgaristan ve Romanya için bunun ne anlama geldiğine ilişkin soruya, Rusya'nın tüm yabancı asker, silah ve askeri donanımının bu iki ülkeden çekilmesini istediği şeklinde yanıt verdi.

Bu talepleri geri çeviren NATO, Bulgaristan ve Romanya'dan asker çekilmesinin NATO üyeleri arasında birinci ve ikinci sınıf üyelik ortaya çıkaracağını, ittifakın bu ayrımı kabul edemeyeceğini bildirdi.

NATO Sözcüsü, "Avrupa'da etki alanları yaratılması fikrini reddediyoruz. Güvenliğimizin kötüye gitmesi durumunda müdahale edeceğiz. Buna kolektif savunmamızı güçlendirmek de dahil" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmeyecek Sonraki Haber >>

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:53