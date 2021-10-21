NATO Rus tehdidine karşı yeni bir askeri plan imzalıyor

NATO Savunma Bakanları’nın, birden fazla cephede olası bir Rus saldırısına karşı savunma yapmak için bugün yeni bir askeri ana plan üzerinde anlaşmaya varacağı bildirildi.







Gizli strateji, Baltık ve Karadeniz bölgelerinde nükleer silahlar, bilgisayar ağlarının hacklenmesi ve uzaydan saldırıları içerebilecek herhangi bir eş zamanlı Rus saldırısına hazırlıklı olunmasını amaçlıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıya katılmak üzere Brüksel’e gitti.





NATO yetkilileri, yakında herhangi bir Rus saldırısı gerçekleşeceğine inanmadıklarını vurgularken Moskova saldırgan bir niyet taşıdığı iddialarını reddediyor ve NATO’nun bu tür hazırlıklarla Avrupa’yı istikrarsızlaştırma riskini taşıdığını iddia ediyor.





Ancak NATO yetkilileri, Rusya’nın ileri silah sistemleri geliştirmesi ve müttefiklerin sınır bölgelerine askeri birlik ve teçhizat yerleştirmesi nedeniyle “Avrupa-Atlantik Bölgesi’nde Caydırıcılık ve Savunma Kavramı”na ve onun stratejik uygulama planına ihtiyaç olduğunu kaydediyor.







Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer plan hakkında Alman radyosu Deutschlandfunk’a verdiği demeçte, “Bu caydırıcılığı muhafaza etmenin yolu. Plan Rusya’nın mevcut davranışına göre uyarlanıyor. Rusya’nın özellikle Baltık ülkeleri üzerindeki hava sahası ihlallerini ve Karadeniz’deki ihlalerini görüyoruz” dedi.





ABD’li bir yetkili, bugün onaylanacak planın 2022’nin sonuna kadar daha ayrıntılı bölgesel planların hazırlanmasını, NATO’nun hangi ek silahlara ihtiyacı olduğunu ortaya koyarak ona göre askeri güçlerini nasıl konumlandıracağını belirlemesini sağlayacağını kaydetti.





Batılı yetkililer, Mayıs ayında Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100.000 asker yığdığını ve bu sayının Moskova’nın Kırım’ı 2014’te ilhak etmesinden bu yana en yüksek sayı olduğunu belirtiyor. Eylül ayında Rusya, Baltık müttefiklerini alarma geçirecek şekilde, eski Sovyet müttefiki Belarus ile büyük askeri tatbikatlar düzenledi ve bu tatbikatlarda yeni savaş robotları kullandı.





2014’ten 2017’ye kadar Avrupa’daki ABD ordu kuvvetlerine komuta eden emekli ABD’li General Ben Hodges, planın NATO’nun toplu savunmasında daha fazla tutarlılığı teşvik edeceğini ve bunun da Karadeniz bölgesi için daha fazla kaynak ayrılması anlamına geleceğini umduğunu söyledi.





Hodges, Reuters’e verdiği demeçte, “Bana göre Karadeniz, Baltıklardan daha olası bir parlama noktasıdır” diyerek İngiltere ve Fransa gibi az sayıda müttefikin Karadeniz’de güçlü bir varlığı olduğunu ve Türkiye’nin ise Suriye’deki çatışmaya odaklanmış halde bulunduğunu belirtti.





Brüksel’deki Friends of Europe düşünce kuruluşunda çalışan, eski bir üst düzey NATO yetkilisi olan Jamie Shea,”Şimdiye kadar varsayım, Rusya’nın ciddi bir sorun olduğu, ancak yakın bir tehdit olmadığı yönündeydi. Ancak Ruslar bazı endişe verici şeyler yapıyorlar. Robotlarla tatbikat yapıyorlar. Denedikleri Hipersonik seyir füzeleri gerçekten çok yıkıcı olabilir” dedi.

