Samanyolu Haber /Dünya / NATO-Rusya Konseyi yeniden mi kuruluyor? /15 Mayıs 2025 18:48

NATO-Rusya Konseyi yeniden mi kuruluyor?

Pentagon’dan NATO-Rusya Konseyi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi teklifi geldi. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik paket önerisine yeni bir madde olarak eklenen Washington önerisi Avrupada şaşkınlığa neden oldu.

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Söz konusu konsey, 2002'de Rusya ile NATO arasındaki güvenlik müzakereleri için oluşturulmuştu ancak Kırım olaylarının ardından 2014'te askıya alınmıştı. 2014 Kırım olayları sonrası NATO, pratik işbirliğini dondurdu ancak iletişim kanallarını açık tuttu.

2014-2022 arasında yalnızca 11 toplantı yapıldı ve Ukrayna ana gündem maddesi oldu. Son toplantı Ocak 2022'de gerçekleşti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra tamamen askıya alındı. NATO, 2022 Madrid Zirvesi'nde Rusya'yı "ortak" olarak görmeyeceğini açıkladı.

NATO ile Rusya arasında gelinen bu gerilimli durum sonrası konseyin hangi formatta bir araya gelebilirliği soru işaretleri de oluşturuyor.Uzmanlar, ABD'nin bu hamlesini, Nükleer riskler dahil askeri gerilimi azaltma arayışı ve Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu güçlendirme çabası olarak yorumluyor.

NATO yetkilileri, konseyin yeniden başlaması için Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizerken, Moskova'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi. Diplomatik kaynaklar, bu önerinin önümüzdeki haftalarda Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında masaya yatırılacağını belirtiyor. NATO-Rusya Konseyi, iki taraf arasında güvenlik, terörle mücadele ve kriz yönetimi konularında diyalog platformu olarak tasarlanmıştı.
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