Samanyolu Haber /Dünya / NATO, Rusya tehlikesine karşı Almanya’dan 40 bin asker daha istedi /30 Mayıs 2025 10:33

NATO, Rusya tehlikesine karşı Almanya’dan 40 bin asker daha istedi

Bloomberg ve Reuters’in 28 Mayıs tarihli haberlerine göre NATO, Rusya’ya karşı ortak savunmayı güçlendirmek için Almanya’nın yedi tugay ya da yaklaşık 40,000 askerle daha katkıda bulunmasını istedi.

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İsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili Reuters’e yaptığı açıklamada, ittifakın üye ülkeler tarafından sağlanan tugay sayısına yönelik toplam talebinin 80’den 120 ila 130’a çıkabileceğini söyledi.

Almanya 2030 yılına kadar NATO’ya 10 tugay sağlamayı kabul etti. Halihazırda Litvanya’da konuşlu yeni bir oluşum da dahil olmak üzere her biri yaklaşık 5,000 askerden oluşan dokuz tugay bulunduruyor.

İttifak, 2022’de Ukrayna’yı tamamen işgal etmesinden bu yana Rusya’yı çok daha büyük bir tehdit olarak gördüğü için askeri kabiliyet hedeflerini önemli ölçüde arttırıyor. Tugay sayısının 80’den 120-130’a çıkarılmasının önümüzdeki hafta üye ülkeler arasında görüşülmesi bekleniyor.

Önümüzdeki ay Lahey’de yapılacak zirvede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ülke liderlerini, GSYH’nin yüzde 5’ini savunmaya ayırmaya çağırması bekleniyor. NATO, halihazırda üyelerden GSYH’nin yüzde 2’sini savunmaya harcamasını talep ediyor.
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