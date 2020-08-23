Samanyolu Haber /Dünya / NATO sözcüsünden yeni Belarus açıklaması /23 Ağustos 2020 20:18

NATO sözcüsünden yeni Belarus açıklaması

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, sokak gösterilerine sahne olan Belarus ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

NATO Sözcüsü Lungescu, Belarus sınırına takviye yaptıkları iddiasının temelsiz olduğunu öne sürerek ‘Duruşumuz kesinlikle savunmaya yöneliktir’ açıklamasını yaptı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamada, "NATO'nun Belarus sınırına takviye yaptığına dair tüm iddialar temelsizdir" dedi.

NATO'nun Belarus veya başka bir ülkeye tehdit oluşturmadığını iddia eden Lungescu, "NATO'nun bölgede askeri takviye çalışması bulunmamaktadır. Duruşumuz kesinlikle savunmaya yöneliktir. Tetikteyiz ve herhangi bir saldırıyı caydırmaya, müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Minsk yönetimini temel haklara saygı duymaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, dün ülkenin batısındaki Grodno bölgesinde bir askeri tesisi denetlerken gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun kendisini devirmeye çalıştığını söylemişti. Belarus ordusunu, Polonya ve Litvanya'daki NATO askerlerinin hareketliliği karşısında dikkatli olması konusunda uyaran Lukaşenko orduya "Ülkenizi korumaya hazır olun" çağrısında bulunmuştu.
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