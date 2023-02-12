Samanyolu Haber /Gündem / NATO: Stoltenberg'in görev süresi bir kez daha uzatılmayacak /12 Şubat 2023 19:49

NATO: Stoltenberg'in görev süresi bir kez daha uzatılmayacak

Stoltenberg'in planlandığı üzere Ekim 2023 itibarıyla görevi bırakacağı açıklandı.

SHABER3.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in geçen sene Ukrayna'daki savaş nedeniyle uzatılan görev süresinin bir kez daha uzatılmayacağı, planlandığı Ekim 2023 itibarıyla görevi bırakacağı bildirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Alman basınına yaptığı açıklamada, Genel Sekreter'in görev süresinin bir kez daha uzatıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Genel Sekreter'in görev süresi Mart 2022'de, 30 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı. Bugüne kadar 3 kez görev süresi uzatılan Stoltenberg, Ekim 2023 itibarıyla görevi bırakacak.

Daha önce 8 yıldan fazla Norveç Başbakanı ve 4 yıl Norveç Maliye Bakanı olarak görev yapan, ayrıca İşçi Partisi'nin liderliğini yürüten Stoltenberg, geçen sene, NATO'daki görevi bittikten sonra ülkesinin Merkez Bankası'nın başına geçmek için başvuruda bulunmuştu. (
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