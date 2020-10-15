NATO tatbikatına Türkiye'yi çağırmadılar

Almanya’da bu hafta ayrıntıları “gizli tutulan” nükleer savaş tatbikatı başladı. “Steadfast Noon” adı verilen tatbikatta Alman tornado savaş uçakları ile Hollanda, Belçika ve İtalya savaş uçakları da yer alıyor. B61 tipi nükleer bombaların uçaklara yüklendiği tatbikatlar NATO şemsiyesi altında gerçekleşiyor.





Sözcü Gazetesi'nin Alman Bild Gazetesi'nden aktardığına göre bu tip nükleer bombalar Türkiye'de de bulunmasına rağmen Türkiye bu tatbikatta yer almıyor.





Gizli NATO ittifakı tatbikatının yeri ise Nörvenich Hava Üssü olarak belirlendi. B61 tipi hidrojen bombalarının Almanya'nın Büchel kentinde depolandığı öne sürülüyor ve aynı anda buradaki hava kuvvetleri de depolanan alanları korumak için tatbikat yapıyor. B61 bombalarının Alman tornadolar tarafından da kullanılması test edilirken, bölgede ayrıca bir saldırıya karşı Patriot savunma sistemleri de konuşlandırıldı.





Askeri uzmanlara göre, Ekim ayında düzenli olarak gerçekleştirilen “Steadfast Noon” manevralarında, ABD nükleer silahlarının yeraltındaki korunaklı yerlerinden, uçağa güvenli bir şekilde nasıl taşınacağı ve savaş uçaklarının altına nasıl monte edileceği test ediliyor. Ancak bu tatbikatla ilgili önceden bu bilgiler duyurulmamıştı.





NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ ARTIYOR





Nükleer silahlarla da yürütülen bir savaş tehlikesinin, son otuz yıldan daha yüksek olduğu düşünülüyor. Bunun ana nedeni, INF antlaşmasının kara tabanlı nükleer silahlara uygun orta menzilli sistemlerden vazgeçmesi. ABD, 2019 yazında NATO ortaklarının da desteğiyle, Rusya’nın 9M729 adlı orta menzilli bir sistemle (NATO kodu: SSC-8) yıllardır ihlal ettiğini varsayarak bu anlaşmadan çekildi.