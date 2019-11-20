NATO toplantısında beklenmedik görüşme

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki heyetle birlikte ABD’ye yapılan ziyaret sonrası S-400 konusunu çözüme kavuşturmak için görüşmeler yapmak üzere anlaşan Türkiye ve ABD Brüksel’deki NATO toplantısında bir araya geldi.







Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.





Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.