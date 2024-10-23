Samanyolu Haber /Gündem / NATO: Türkiye’nin BRICS üyeliği kendi talebi ama… /23 Ekim 2024 11:53

NATO: Türkiye’nin BRICS üyeliği kendi talebi ama…

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin BRICS ile işbirliği yapma hakkına sahip olduğunu ancak NATO ülkeleri arasında tartışmalara yol açabileceğini söyledi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Estonya ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin BRICS ülkeleriyle münasebetlerine değindi. Rutte, Türkiye’nin BRICS ile işbirliği yapmasının NATO ile çelişmediğini ifade etti.

Bu işbirliğinin Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak hareket etme hakkı çerçevesinde değerlendirildiğini vurguladı.

Türkiye’nin BRICS ile ortaklık geliştirmesinin ittifak içindeki konumunu etkilemeyeceğini belirten Rutte, Türkiye’nin böyle bir hakka sahip olduğunu şu sözlerle ifade etti: “NATO 32 demokrasiden oluşuyor. Elbette bazı konularda tartışmalar olabilir. Ancak Türkiye’nin BRICS ortaklarıyla çalışmasını biliyoruz ve bunu yapmaya hakları var.”

Rutte, Türkiye’nin BRICS ile olan ilişkilerinin NATO ülkeleri arasında tartışmalara yol açabileceğini de sözlerine ekledi. Ancak bu durumun Türkiye’nin NATO üyeliğiyle ilgili büyük bir sorun oluşturmayacağını söyledi. 

Rutte, Türkiye’nin NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunun altını çizerek, NATO’nun Türkiye ile ilişkilerinde herhangi bir değişiklik beklenmediğini şu şekilde ifade etti: “Türkiye her zaman NATO’nun bir parçasıdır ve öyle kalacaktır. NATO Türkiye’de, Türkiye de NATO’da çok popüler. Dolayısıyla müttefikimiz oldukları için çok mutluyuz.”
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