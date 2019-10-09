Samanyolu Haber /Dünya / NATO: Türkiye'nin ölçülü olacağına güveniyoruz /09 Ekim 2019 21:05

NATO: Türkiye'nin ölçülü olacağına güveniyoruz

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki harekatını başlatmasının ardından NATO'dan da bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye'nin orantılı ve ölçülü adımlar atacağına güvendiğini' söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı’nın ‘ölçülü ve orantılı’ olması için çağrıda bulundu.
 
Türkiye’nin ‘meşru güvenlik kaygıları’ olduğunu ve harekat konusunda gün içinde NATO’ya bilgi verildiğini belirten Stoltenberg, “İtidalli davranacakları ve Suriye’nin kuzeyinde atacakları herhangi bir adımın orantılı ve ölçülü olacağı konusunda Türkiye’ye güveniyorum” ifadelerini kullandı.

‘İNSANİ ACILARA YOL AÇMAMAK ÖNEMLİ’

Stoltenberg, “Bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracak, gerilimleri tırmandıracak ve insani acılara yol açacak adımlardan kaçınılması önemli” dedi.Stoltenberg 11 Ekim’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden iki gün önce, Türkiye’yi ziyaret edecek.
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