NATO Türkiye'nin S-400 ısrarından rahatsız

TRT World Diplomasi Muhabiri Andrew Hopkins Twitter'dan paylaştığı iletisinde, NATO ve Türkiye arasındaki S-400 geriliminin son perdesine ilişkin yeni bilgiler paylaştı.







NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından alıntılar yapan Hopkins, konunun bugünkü NATO savunma bakanları toplantısında tartışılmadığını, ancak ekipmanın NATO ekipmanı ile uyumlu olmaması sebebiyle NATO cephesinde endişe yarattığını bildirdi.





Hopkins'e göre, Genel Sekreter Stoltenberg toplantıda, S-400'lerin NATO sistemine entegre edilemeyeceğini belirtmenin yanı sıra 'alternatif savunma sistemlerinin temini için Türkiye'ye destek sağlandığını ve bu alandaki çalışmaların devam ettiğini' vurguladı.









