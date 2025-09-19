NATO uçakları ihlale karşılık vermek için havalandı kritik hamle!

Bakanlık, üç Rus MiG-31 savaş uçağının izinsiz olarak Finlandiya Körfezi üzerinden Estonya hava sahasına girdiğini ve toplam 12 dakika boyunca orada kaldığını belirtti.





Cuma günü meydana gelen olay, bu ayın başlarında Rus insansız hava araçlarının hem Polonya hem de Romanya hava sahasını ihlal etmesinin ardından yaşandı.





Estonya Dışişleri Bakanlığı, cuma günü üç Rus jetinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve bu olayla ilgili olarak Rusya'nın maslahatgüzarını çağırdığını açıkladı.Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, “Rusya bu yıl Estonya hava sahasını dört kez ihlal etti, bu da başlı başına kabul edilemez bir durum. Ancak bugün üç savaş uçağının hava sahamızı ihlal ettiği bu olay, eşi benzeri görülmemiş bir küstahlıktır” dedi.NATO jetleri havalandı: Rusya Polonya'dan sonra Romanya'ya da girdiNATO jetleri havalandı: Rusya Polonya'dan sonra Romanya'ya da girdiPolitico'nun durum hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığına göre, Rusya'nın Kinzhal hipersonik füzesini taşıma kapasitesine sahip MiG-31 savaş jetleri, başkent Tallinn'e doğru yöneldi. Jetler yaklaşık 12 dakika boyunca daireler çizdi. NATO üyesi İtalyan F-35'ler püskürtmek için havalandı.Bu ayın başlarında Polonya, bir düzineden fazla insansız hava aracının gece boyunca sınırını geçtiğini ve bazılarının stratejik merkez Rzeszów'a doğru ilerlediğini bildirdi. NATO müttefiklerinin desteğiyle Polonya güçleri birkaç insansız hava aracını düşürdü ve daha sonra ittifakın istişarelerde bulunmasını öngören NATO'nun 4. maddesini yürürlüğe koydu. Varşova, olayı kasıtlı bir Rus provokasyonu olarak nitelendirdi.Romanya da, Eylül ortasında hava sahasında yaklaşık 50 dakika boyunca izlenen bir insansız hava aracı da dahil olmak üzere, tekrarlanan ihlallerle karşı karşıya kaldı. Ukrayna'da daha önce Rusya'nın düzenlediği saldırılardan kalan parçalar, defalarca Romanya topraklarına düştü.Cuma günü, Rusya'nın enerji ve finansal işlemlerine yönelik yeni bir dizi AB yaptırımını açıklayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son günlerde “Rus insansız hava araçlarının hem Polonya'da hem de Romanya'da birliğimizin hava sahasını ihlal ettiğini” söyledi ve durumu kınadı.“Başkan [Vladimir] Putin defalarca gerilimi tırmandırdı ve buna karşılık Avrupa da baskısını artırıyor. Yaptırımlarımızın etkili bir ekonomik baskı aracı olduğunu biliyoruz ve Rusya müzakere masasına oturana kadar bunları kullanmaya devam edeceğiz.”