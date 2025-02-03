NATO: Ukrayna’nın hedeflerine ulaşması için daha fazla çaba gerekiyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna’daki çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, cephe hattının yanlış bir yöne ilerlediğini ve Ukrayna’nın hedeflerine ulaşmasına destek olmak için daha fazla çaba harcanması gerektiğini belirtti.





Rutte, barış anlaşmasının sağlanması durumunda, bu barışın kalıcı olması gerektiğini ifade etti ve şöyle dedi: “Bizim görevimiz, Rusya’nın hedeflerine ulaşmasını engellemek. Yani Ukrayna kaybetmiyor. Onları desteklemeliyiz ki güçlü bir konumda olsunlar.”





NATO’ya daha fazla yatırım şart





Ayrıca Rutte, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) %5’ine çıkarmaları gerektiği yönündeki görüşüne katıldığını belirtti. Rutte, Avrupa ülkeleri ve Kanada’nın savunmaya yaptığı harcamaların 640 milyar doları aştığını, NATO müttefiklerinin yarısından fazlasının savunma harcamalarının şu anda %2’nin üzerinde olduğunu söyledi.





“Ancak daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Önümüzdeki aylarda müttefiklerimiz, bunu nasıl yapacağımıza karar verecek. Ama sizi temin ederim ki bu, %2’den çok daha fazla olacak,” dedi Rutte.





Rutte, Ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerinin, savunma harcamalarını artırmazlarsa birkaç yıl içinde Rusça öğrenmek zorunda kalacaklarını veya Yeni Zelanda’ya gitmek zorunda kalacaklarını söylemişti. Ayrıca, “Zihniyetimizi savaş zamanı şartlarına göre değiştirmeliyiz,” diyerek, bu kararların bu yıl içinde alınması gerektiğini vurguladı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya’nın NATO ülkeleriyle doğrudan bir çatışmaya girmesi için bir neden olmadığını belirtmişti. Putin, NATO’nun açık müdahalesinin, dünya çapında üçüncü bir dünya savaşını başlatabileceğini ve Rusya’nın da buna karşılık benzer eylemlerde bulunma hakkına sahip olduğunu ifade etmişti.