NATO: Ukrayna’nın müzakereye güçlü konumu yok

Samanyoluhaber.com - Moskova





NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın şu anda Rusya ile güçlü bir konumdan müzakere yapma imkanına sahip olmadığını belirtti. Rutte, NATO üyesi ülkelere Kiev’e daha aktif destek verme çağrısında bulundu.





Genel Sekreter, “Ukrayna şu anda güçlü bir konumdan müzakere yapamaz,” diyerek mevcut durumun, Kiev’in Rusya karşısındaki pozisyonunu güçlendirecek daha fazla desteği gerektirdiğini vurguladı.





Rutte, NATO ülkelerinin savunma harcamalarının daha önce belirlenen GSYİH’nin %2’si hedefini aşması gerektiğini söyledi. Ona göre, ittifakın savunma kapasitesinin artırılması, tüm üye ülkeler için bir öncelik olmalı.





NATO’nun Almanya’daki Yeni Komutanlığı





Genel Sekreter ayrıca, Almanya’da NATO’nun yeni bir komuta merkezi kurduğunu duyurdu. Bu merkezin, Ukrayna’ya silah tedarikinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulduğunu ifade etti. Rutte, ittifak üyelerini barış girişimleri üzerinde fazla durmamaları konusunda uyardı ve bu tür tartışmaların Rusya’nın elini güçlendirebileceğini öne sürdü.





Barış Tartışmalarına Karşı Uyarı





Rutte, “Barışla ilgili girişimlerin şu anda tartışılması, Rusya’nın lehine olabilir,” diyerek müttefiklerin Ukrayna’ya daha fazla yardım sağlamaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Genel Sekreter’in bu açıklamaları, Avrupa’da ve NATO içinde Ukrayna’ya desteğin artırılmasına yönelik çağrıları yeniden gündeme taşıdı.