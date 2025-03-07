Samanyolu Haber /Dünya / 'NATO üyeleri askeri harcamalarını ertırmalı' /07 Mart 2025 08:54

'NATO üyeleri askeri harcamalarını ertırmalı'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO üyelerinin askeri harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 3'üne çıkarmaları gerektiğini belirtti.

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Brüksel'deki NATO karargahını ziyaret eden Duda, bu çağrıyı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede dile getirdi. Duda, ABD ve Ukrayna'nın müzakerelere geri dönmesini umduğunu ifade etti.

Duda, NATO'nun savunma harcaması hedefinin yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarılması gerektiğini vurguladı ve bu kararın hızlı ve etkili bir şekilde alınması gerektiğini belirtti. Polonya, savunma ve güvenlik harcamalarını son birkaç yıl içinde yüzde 5'e yaklaştırarak NATO içinde lider konumda bulunuyor.

Duda, Ukrayna'ya barış gücü birliklerinin gönderilmesi konusunda ise, Birleşmiş Milletler barış gücünün bölgeye sevk edilmesine yönelik bir anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi. Bu noktada çeşitli ülkelerin birliklerini bu barış gücüne aktarabileceğini belirtti.
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