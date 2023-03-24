NATO ve ABD'den uranyum mermilerine onay

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









ABD de seyreltilmiş uranyum mermilerinin kullanımını “rutin- sıradan“ olarak nitelendirdi.





İngiltere'nin gönderdiği Challenger 2 tankları ile birlikte zırh delici niteliği olan top mermisi de cephe hattında olacak. Söz konusu top mermilerindeki radyasyonun düşük risk taşıdığını belirten Londra yönetimi, zayıflatılmış uranyumun bu tür mühimmatlarda 'standart' olduğunu ve nükleer silahla hiçbir alakasının bulunmadığını kaydediyor.





Vladimir Putin top mermilerinin Ukrayna'ya ulaşması halinde İngiltere'ye karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Bunun sonunun Londra için kötü olacağına şüphe yok" dedi.





Uranyum içerikli tank mermilerinin ortaya çıkardığı tahribata ilişkin İtalyan il Fatto Quotidiano gazetesine göre, ABD tarafından Irak savaşında bu tür mermilerin kullanılması, 400'ü radyoaktif mühimmat tarafından basitçe öldürülen sekiz bin İtalyan askeri için çeşitli ciddi tıbbi sonuçlara yol açtı denildi.