NATO yetkilisinden Ukrayna'nın uzun menzilli silah talebine destek

Bu yorumlar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerini vurmak için Amerikan tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanmasına izin verip vermeyeceğini değerlendirdiği sırada geldi ve bu konuda ülkeler arasındaki bölünmeye işaret ediyor.





Zelenskiy sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Halkımızı korumak için hava savunma ve uzun menzilli silah yeteneklerimizi arttırmamız gerekiyor," dedi. "Bu konuda Ukrayna'nın tüm ortakları ile birlikte çalışıyoruz."





Austin ayrıca, Ukrayna'nın halihazırda insansız hava araçları da dahil olmak üzere kendi ürettiği sistemlerle Rusya içinde saldırı düzenleyebildiğini belirtti.





Euronews'te yer alan habere göre NATO'nun askeri komite başkanı Rob Bauer, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın muharebe avantajı elde etmek için Rusya'nın derinliklerine saldırmaya yasal ve askeri açıdan hakkı olduğunu dile getirdi.Bauer, komitenin yıllık toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, "Saldırıya uğrayan her ulusun kendini savunma hakkı vardır ve bu hak, kendi ulusunuzun sınırında durmaz," dedi.Bauer ayrıca, ülkelerin Ukrayna'ya gönderdikleri silahlara sınırlama getirme konusunda egemenlik hakkına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.Öte yandan, basın açıklaması sıasında yanında duran Çek Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, kendi ülkesinin Kiev'e böyle bir silah kısıtlaması getirmediğini vurguladı.Rehka, "Ukraynalıların bunu nasıl kullanacaklarına kendilerinin karar vermesi gerektiğine inanıyoruz," diye konuştu. Siyasi risklere ve gerilimin tırmanma potansiyeline de işaret eden Rehka, "Her hususu göz önünde bulundurmak önemli," ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Batı'ya Rusya'nın daha iç kısımlarına saldırmasına izin vermesi için yaptığı çağrılara rağmen Batılı liderler hala tereddütlü görünüyor.Biden, silah kısıtlamalarının gevşetilmesi için baskı altında olan üst düzey diplomatlarının bu hafta Kiev'e yaptıkları ziyaretin ardından cuma günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Uzun menzilli saldırılara izin verilmesine ilişkin görüşmelerin masada olduğu düşünülüyordu ama henüz bir karar açıklanmadı.Washington, Ukrayna'nın Rus güçlerinin saldırılarına karşı sınır ötesi operasyonlarda ABD tarafından sağlanan silahları kullanmasına izin veriyor. Ancak Rusya'nın iç bölgelerine yönelik saldırılar için uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin vermiyor.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kış öncesinde Ukrayna'nın elektrik şebekesine ve kamu hizmetlerine yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle, kuvvetlerinin daha uzaktaki hava üslerini ve fırlatma alanlarını hedef almak için Batı silahlarını kullanmasına izin vermesi amacıyla ABD ve diğer müttefiklerine baskı yapıyor.Zelenskiy, cumartesi sabahı yapılan toplantı hakkında doğrudan yorum yapmasa da bir gecede 70'ten fazla Rus insansız hava aracının Ukrayna'ya fırlatıldığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri daha sonra, 76 Rus insansız hava aracının (İHA) görüldüğünü ve bunlardan 72'sinin düşürüldüğünü açıkladı.Ukrayna'ya ek destek ve eğitim sağlanması NATO şefleri toplantısının ana konularından biriydi ancak cumartesi günkü toplantıda ABD'nin silah kısıtlamalarına ilişkin tartışmanın ele alınıp alınmadığı bilinmiyor.Avrupa ülkelerinin birçoğu, güçlenecek Rusya'nın bir sonraki kurbanı olmaktan endişe ettikleri için Ukrayna'yı baskın şekilde destekliyor.Toplantının açılışında Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, salonda toplanan askeri şefleri "Değerlendirmelerinizi ve tavsiyelerinizi dile getirirken cesur ve açık olun. Ne kadar yuvarlak ve yumuşak olurlarsa, siyasi düzeyde o kadar az anlaşılacaklardır," diye uyardı.Askeri liderler bu tür toplantılarda rutin planlar ve tavsiyeler ortaya koyuyor ve bunlar, daha sonra tartışılmak üzere NATO savunma sekreterlerine ve oradan da ittifaktaki ülkelerin liderlerine gönderiliyor.Bauer, "Size saldıran düşmanı zayıflatmak istersiniz ki sadece size doğru gelen oklarla savaşmakla kalmayıp, gördüğümüz kadarıyla sık sık Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden okçulara da saldırabilesiniz," ifadelerini kullandı."Yani askeri açıdan bunu yapmak için iyi bir neden var, düşmanı zayıflatmak, lojistik hatlarını, cepheye gelen yakıt ve mühimmatı zayıflatmak. Mümkünse durdurmak isteyeceğiniz şey budur."Ancak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e göre, gerilimin tırmanma riski de göz önünde bulundurulmalı. Ausyin tek bir silah sisteminin savaşta başarıyı belirlemeyeceğini savunuyor.Austin cuma günü yaptığı açıklamada, "Bir kabiliyeti ya da diğerini sağlamak isteyip istemediğinize ilişkin genel denklemin içine giren bir dizi şey var," dedi. "Bu gibi konularda sihirli bir değnek yoktur."Moskova'daki yetkililer uzun menzilli silah saldırılarının Rusya ile Batı arasında gerilimi daha da tırmandıracağı uyarısında bulunan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu açıklamalar, Kremlin'in savaşın başından bu yana NATO ülkelerini çatışmaya fiilen katılmakla suçlayan ve karşılık vermekle tehdit eden söylemiyle uyumlu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, cumartesi günü devlet haber ajansı Tass'a yaptığı açıklamada, ABD ve İngiliz hükümetlerinin çatışmayı "kötü kontrol edilen bir tırmanmaya" doğru ittiğini belirtti.Biden ise uzun menzilli silahlarla saldırılara izin vermenin "NATO ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaşa girmesi anlamına geleceğini" söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yorumlarını geçiştirdi.Putin'in tehdidi hakkında ne düşündüğü sorulan Biden, "Vladimir Putin hakkında fazla bir şey düşünmüyorum," yanıtını verdi.