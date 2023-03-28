Samanyolu Haber /Dünya / NATO yolundaki Finlandiya'ya Macaristan'dan 'yeşil ışık' /28 Mart 2023 06:16

NATO yolundaki Finlandiya'ya Macaristan'dan 'yeşil ışık'

Macaristan'da milliyetçi Başbakan Viktor Orban'ın partisinin hakim olduğu parlamento, aylarca süren ertelemelerin ardından Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayarak İskandinav ülkesini Atlantik İttifakı'na bir adım daha yaklaştırdı.

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Şu ana kadar sadece Türkiye ve Macaristan'ın onayını alamayan Finlandiya'nın üyeliği, Macaristan Ulusal Meclisinde 6’ya karşı 182 oyla kabul edildi. Yine Finlandiya gibi NATO kapısında bekleyen İsveç'in durumunun ise "daha sonra" görüşülmesi kararlaştırıldı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin attığı bir Tweet'te Macaristan'a "net" oylama için teşekkür ederken, "tüm ittifakın güvenliğini güçlendirmek" için Stockholm'ün de "bir an önce" örgüte dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan mesajında, "İsveç'in de temmuz ayındaki Vilnius Zirvesi'nden önce NATO üyesi olması herkesin yararınadır" mesajını paylaştı.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte Finlandiya ve İsveç, Mayıs 2022'de NATO'ya katılmak için başvuruda bulunarak 1990'lardan bu yana sürdürdükleri askeri bağlantısızlık politikasında yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Her ne kadar ABD, İngiltere ve Almanya gibi önemli NATO üyeleri başvuruyu onaylamış da olsa, iki ülke 30 üyeden Türkiye ile Macaristan'ın onayını bugüne kadar alamadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak Ukrayna'dan sonra Rusya ile en uzun Avrupa sınırını (1.340 km) paylaşan Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına mart ortasında yeşil ışık yakmıştı. TBMM'deki oylamanın yakında gerçekleşmesi bekleniyor.

Fakat özellikle PKK nedeniyle Ankara'nın itirazlarıyla karşılaşmaya devam eden komşusu İsveç için ise durum daha hassas bir noktada.

Türkiye İsveç'i "Kürt terörist militanlar" için bir "sığınak" olmakla ve Stockholm yönetimini İsveç yargısı tarafından alınan iade kararlarını uygulamamakla itham ediyor.
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