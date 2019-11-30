NATO Zirvesi’nde Trump Erdoğan ile görüşmeyecek









Trump’ın 3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek NATO zirvesindeki temasları hakkında telekonferans üzerinden gazetecilere brifing veren yetkili, Trump ve Erdoğan arasında bir ikili görüşmenin planlanıp planmadığı ve Trump’ın özellikle S-400 konusunda Erdoğan’a ne mesaj vereceğine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.





Yetkili, “Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan daha birkaç hafta önce buradaydı. Başkan o zaman onunla birkaç saat süren direkt diplomasi yürüttü. NATO zirvesinde ayrı bir ikili görüşme programda görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok İttifak üyesinden S-400 radar sisteminin aktive edilmesi konusunda kaygılar işiteceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.





Radarın Türkiye’nin NATO üyesi olarak taşıdığı yükümlülüklere ve özellikle de F-35 programına katılımına ters olduğu mesajını Erdoğan’a çok açıkça ifade ettiklerini vurgulayan yetkili, bu mesajın İttifak içerisinde yeniden altının çizileceğini belirtti.





Brifingde bir gazeteci, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonuna tepkiler ve Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la girdiği söz dalaşını hatırlatarak, Türkiye’yle alakalı hususların zirvede ne kadar gündeme geleceğine yönelik bir soru da yöneltti.





"Diplomasi çıkarma değil toplama oyunudur"





Amerikalı yetkili, “Diplomasi çıkarma değil, toplama oyunudur. Yani şunu demek istiyorum; İttifak Türkiye’yle, Türkiye’yle uyum içerisinde olmakla, uyum içerisinde olmamaya kıyasla daha güçlüdür. Bu nokta, Başkan’ın Türkler’le yürüttüğü diplomasiye de zemin teşkil etmektedir” dedi.





Yetkili, en üst düzeyde bu diplomasiyi yürütme arzularının, 17 Ekim’deki ateşkes mutabakatında, Başkan Trump’ın Erdoğan’la müzakere için üst düzey ulusal güvenlik yetkililerini Ankara’ya göndermesi gibi adımları beraberinde getirdiğini söyledi.





Ateşkesin hala işlediğine inandıklarını ve bunun geniş kesimce doğrulandığını ifade eden yetkili, bölgeye insani yardımların erişimine imkan tanınması, IŞİD’lileri tutulduğu gözaltı merkezlerinde güvenliğin muhafazası ve Türk ordusunun desteklediği yerel taşeron güçler üzerinde düzen ve hesap verme mekanizmasının tesis edilmesi için Türkler’le birlikte çalıştıklarını belirtti.





Amerikan yönetiminden üst düzey yetkili, Türkiye’yle Fransa arasındaki gerilim hakkında yorum yapmayacağını kaydederken, “Türkiye’ye yaklaşımımız çok net – ki NATO üyelerinin büyük çoğunluğunun da aynı görüşte olduğunu düşünüyorum – doğrudan temas, zor meseleler üzerinde çalışmak ve onlara yükümlülüklerini hatırlatmak” diye konuştu.