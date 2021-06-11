Samanyolu Haber /Gündem / NATO zirvesi öncesi Libya'ya üst düzey heyet gidecek /11 Haziran 2021 20:44

NATO zirvesi öncesi Libya'ya üst düzey heyet gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan'ın talimatıyla üst düzey bir heyetin, Libya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.
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