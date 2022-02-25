NATO'dan Rusya'ya karşı 'askeri konuşlandırma' kararı

NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapıldı.Rusya hükümetinin yalanlarına kimse kanmamalı. Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hata. İttifak'ın doğu kısmına önemli ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz. Güçlü caydırıcılığı sağlamak için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız.Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız.Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız.Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır.