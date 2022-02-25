Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan Rusya'ya karşı 'askeri konuşlandırma' kararı /25 Şubat 2022 20:25

NATO'dan Rusya'ya karşı 'askeri konuşlandırma' kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında toplanan NATO zirvesi sonrası yapılan açıklamada "Güçlü caydırıcılığı sağlamak için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

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NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamalar şöyle:

Rusya hükümetinin yalanlarına kimse kanmamalı. Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hata. İttifak'ın doğu kısmına önemli ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz. Güçlü caydırıcılığı sağlamak için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız.

Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız.

Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır.
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