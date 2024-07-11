NATO Zirvesi'nden dikkat çekici Ukrayna ve Türkiye kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı ABD'deki zirvede Ukrayna'ya askeri destek konuşuldu. NATO Sonuç Bildirgesi'nde 2026'daki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.



NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumu ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Rusya-Ukrayna geriliminde Ukrayna'ya verilen askeri destek ile Çin politikaları gündeme getirildi. Toplantıda Erdoğan da hazır bulundu. İsveç de NATO'ya tam üye olarak ilk kez NATO zirvesine katıldı. NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.



Sonuç Bildirgesi'nde Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı. Ayrıca, Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.