Samanyolu Haber /Dünya / NATO'da Fransa krizi /01 Temmuz 2020 13:41

NATO'da Fransa krizi

Fransa, Kuzey Atlantik Birliği'nin (NATO) Doğu Akdeniz'deki operasyonundan çekildi.

SHABER3.COM

Libya ve Doğu Akdeniz gündemleri üzerine yaşanan Türkiye-Fransa geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Fransa, NATO'ya Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini bildirdi. 

Reuters'ın haberine göre, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi, Fransa'nın NATO'yu Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian Operasyonu'nundan çekildiğine dair bilgilendirdiğini doğruladı. 

FRANSA NİYE ÇEKİLDİ?

Büyükelçi operasyondan çekilme kararının ardında Doğu Akdeniz'de Fransa ile Türkiye gemileri arasında yaşanan askeri gerilim hakkındaki NATO raporunun Fransa'nın iddialarını desteklememesi olduğunu söyledi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Türk ve Fransız donanmaları arasında yaşanan gerilime ilişkin "NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı” değerlendirmesinde bulunmuştu.


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