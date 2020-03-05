NATO'dan AB'ye Türkiye uyarısı

Suriye'nin İdlib vilayetinde artan gerilimin ardından Türkiye'nin sığınmacıları Avrupa'ya yönlendirmesi sonucu Ankara-Brüksel hattında yaşanan krizde NATO devreye girdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupalılara Türkiye'nin "önemli bir müttefik" olduğunu hatırlatarak "Türkiye ile işbirliği yollarının aranması gerektiğini" söyledi.







Stoltenberg, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Şunu anlamamız gerek. Göçmen ve sığınmacı krizi deyince birlikte başa çıkmamız gereken ortak bir sınamadan bahsediyoruz. Sınırdaki duruma karşı tek yol birlikte çalışmaktan geçiyor" dedi.





"Türkiye kilit önemde"





Türkiye'nin sadece terörle mücadele değil, pek çok alanda kilit önem taşıdığına dikkat çeken Stoltenberg, "IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon çerçevesinde NATO müttefikleri ve NATO, IŞİD'in elindeki tüm toprakları ve buralardaki insanları özgürleştirmeyi başarabildi. Bunda Türkiye'deki altyapı olanaklarının da rolü oldu" diye konuştu.





Sığınmacılar konusunda yaşanan gerilimde özellikle Fransa Türkiye'ye sert tepki göstermiş, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian mecliste yaptığı konuşmada "Türkiye'nin kimin tarafında olduğuna dair NATO'da dürüst bir tartışmanın zamanı geldiğini" belirtmişti.





Le Drian Çarşamba günkü konuşmasında Türkiye'nin Moskova ile giderek yakınlaştığını, Doğu Akdeniz'de tartışmalı hak iddialarında bulunduğunu ve sığınmacılar yoluyla "şantaj" yaptığını söylemiş, "Biz aynı ittifaktayız. Kimin nerede durduğu, ortak çıkarlarımızın ne olduğu konusunda Türkiye ile kamuoyu önünde derhal samimi ve ciddi bir tartışmaya ihtiyacımız var. Yoksa bunun üstesinden gelemeyeceğiz" demişti.





"NATO sorunlarını kendi içinde çözer" mesajı





NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in AFP'ye verdiği demecinde "NATO'nun normalde görüş ayrılıklarını kendi içinde çözmek için elden gelen her çabayı gösterdiğini" belirtmesi, Fransız Bakan'ın Türkiye ile ilgili "kamuoyuna açık" tartışma önerisine yanıt olarak değerlendirildi.





Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Stoltenberg'e benzer bir açıklama yaparak "Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Sığınmacılara yardım etmek istiyorsanız Türkiye ile işbirliği yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkan adaylarından olan Röttgen Paris'te yaptığı açıklamada "Türkiyesiz bir strateji düşünemiyorum. Gerçeklerle yüzleşin. Hoşunuza gitmeyebilir ama Türkiye Avrupa ile Ortadoğu arasında sınır devletidir" diye konuştu.