Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan 'acil' İran-ABD kararı /06 Ocak 2020 20:08

NATO'dan 'acil' İran-ABD kararı

NATo'nun, ABD'nin Kasım Süleymani suikastı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere acil olarak toplanma kararı aldığı ifade edildi.

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NATO, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere acil olarak toplanma kararı aldı.

NATO, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürülmesinin ardından acil bir toplantı gerçekleştirecek.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde bugün yapılacak olağanüstü toplantının gündeminin Süleymani'nin öldürülmesiyle birlikte yaşananlar ve Orta Doğu olacağı belirtildi.

Toplantı kararı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ittifak üyeleri ile tek tek yaptığı görüşmelerden sonra alındı.
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