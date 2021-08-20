NATO'dan Afganistan açıklaması

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.







Toplantıdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da önceliğin insanları tahliye etmek ve ülkeden tek çıkış yolu olan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı çalışır durumda tutmak olduğunu söyledi. Afganistan'daki durumun 'öngörülemez olduğunu' belirten Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere'ye havalimanında güvenliği sağlama çabalarından dolayı teşekkür etti.





NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afganistan'daki vahim olaylarla ilgili derin endişemizde birleştik ve şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Öncelikli görevin, NATO ve partner ülkelerin vatandaşları ile risk altındaki ve NATO için çalışmış Afganların güvenli tahliyesi olduğu belirtilen açıklamada, "Afganistan'daki yetkili makamları, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere, tahliyelerin güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasına saygı duymaya ve bunları kolaylaştırmaya çağırıyoruz" denildi.





Açıklamada, Afganistan genelinde ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili derin endişe duyulduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:





"Afganistan'daki tüm tarafları, kadınları ve azınlıklar da dahil olmak üzere kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz. Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalı, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü korumalı, Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamalıdır."