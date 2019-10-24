NATO'dan Almanya'ya 'güvenli bölge' desteği

Türkiye ile Rusya, Soçi'de Suriye mutabakatına varırken, aynı gün Almanya'dan ayrı bir çıkış geldi. Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer, Suriye'deki "Güvenli bölge uluslararası kontrolde olsun" önerisinde bulundu. Almanya Türk ordusunun bölgeden çekilmesini de istiyor.







Konu NATO Savunma Bakanları toplantısının da gündemindeydi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Rojava sınırında AB kontrolünde “Güvenli Bölge” oluşturulması teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, “NATO müttefiklerinin teklif getirmesi olumlu. Bu tip tekliflerle ilerlenebilir ve politik kalıcı çözümler üretilebilir” ifadelerini kullandı.





Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşmekte olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.





Stoltenberg, Suriye odaklı gelişmeleri olumlu değerlendirerek, bundan sonra kalıcı politik çözümlerin geliştirilmesi gerektiği ve IŞİD’i yenmek için küresel katkı ve katılım gerektiğinin altını çizdi.





Savunma Bakanları toplantısında ele alacakları konulara değinen Stoltenberg, sırasıyla 5G network altyapısı, ekonomik harcamalarda yük paylaşımı ve Afganistan'da barışçıl çözüm konularını konuşacaklarını belirtti.





Almanya'nın “Güvenli Bölge” için teklifi hakkında ise Jens Stoltenberg, şunları söyledi:





“NATO müttefiklerinin teklif getirmesi olumlu. Bu tip tekliflerle ilerlenebilir ve politik kalıcı çözümler üretilebilir. Bölgedeki gerginliğin yükselmesiyle IŞİD’li mahkumların kaçmasında endişe ediyoruz. Bu yüzden de son günlerde gerginliğin azalması önemli bir gelişmedir.





Bugünkü görüşmemizde tartışacağımız konulardan biri NATO müttefiklerinin IŞİD karşıtı koalisyonuna destek sağlamaktır. IŞİD’li mahkumların özgür kalmaması son derece önemlidir.”





Stoltenberg, “Türkiye ve ABD Devlet Başkanlarının politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna ise, “Büyük resme baktığınızda Kuzeydoğu Suriye'deki durumun zor ve karışık olduğunu görürsünüz, kolay bir çıkış yok” yanıtını verdi.





Rudaw'ın haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer, "Güvenli bölge uluslararası kontrolde olsun" önerisini bir kez daha yineledi.





Alman bakan, Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge oluşturulmasını önermiş. Bu öneriyi NATO Savunma Bakanları Toplantısında sunacağını açıklamıştı.





Alman Savunma Bakanı Karrenbauer'in önerisine Rusya'dan tepki gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgenin uluslararası kontrole ihtiyacı yok" ifadesini kullanmıştı.