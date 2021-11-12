NATO'dan Belarus ile ilgili kınama açıklaması

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan haber göre NATO’nun siyasi karar kolu Kuzey Atlantik Konseyi, Belarus yönetimi, siyasi amaçları doğrultusunda kayıt dışı göçmenleri sınır bölgelerine yönlendirerek komşu ülkeler Polonya, Letonya ve Litvanya’yı hedef haline getirdiği gerekçesiyle kınadı.





Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Belaruslu ve Rus paraşütçü askerlerin bugün Polonya ve Litvanya sınırlarında ortak tatbikat gerçekleştirildiği belirtiliyor.





Kuzey Atlantik Konseyi’nin bugün yayınladığı, Belarus’a yönelik kınama ve uyarı mesajında, “NATO müttefikleri Polonya, Litvanya, Letonya ve etkilenen diğer ittifak ülkeleriyle dayanışma halindedir ve temel uluslararası hukuk ve değerlerine bağlı olarak İttifak üyeleri tarafından bireysel ve kolektif olarak alınan önlemleri desteklemektedir” ifadelerine yer verildi. Belarus’un kayıt dışı göçmenleri sınıra yönlendirmesine ve komşu ülkelerle gerginliği arttırmasına atfen, “Duygusuzca yapılan bu eylemler zor durumda olan kişilerin hayatlarını tehlikeye altına atıyor” denildi.





Mesajda ayrıca Belarus’a çağrı yapıldı ve “NATO müttefikleri Belarus’u, bu eylemlerine son vererek, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı göstermeye ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyor” ifadelerine yer verildi.