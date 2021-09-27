Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan Çin'e 'nükleer silah' mesajı /27 Eylül 2021 22:52

NATO'dan Çin'e 'nükleer silah' mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO'nun Çin'i hasım olarak görmediğini ancak nükleer silahlar gibi konularda bu ülkenin uluslararası taahhütlerine uyması ve şeffaflık sağlaması gerektiğini söylediği belirtildi.

SHABER3.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek, NATO'nun Çin'i hasım olarak görmediğini ancak nükleer silahlar gibi konularda bu ülkenin uluslararası taahhütlerine uyması ve şeffaflık sağlaması gerektiğini söyledi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ile Vang, videokonferans yöntemiyle görüşerek NATO-Çin ilişkileri ile uluslararası güvenlik konularını ele aldı.

Genel Sekreter Stoltenberg, özellikle iklim değişikliği gibi ortak sınamalarda daha fazla ilişki imkanı bulunduğunu bildirdi.

NATO'nun Çin'i hasım olarak görmediğini belirten Stoltenberg, buna karşılık Çin'e uluslararası taahhütlerini yerine getirme ve uluslararası sistemde sorumlu şekilde davranma çağrısında bulundu.

Stoltenberg, zora başvuran politikaları, büyüyen nükleer silah stoku ve askeri modernizasyonda şeffaflık göstermemesi nedeniyle NATO'nun Çin ile ilgili endişelerini bildirdi.

Çin'i nükleer imkanları ve doktriniyle ilgili anlamlı bir diyalog, güven tesis edilmesi ve şeffaflık tedbirlerine davet eden Stoltenberg, karşılıklı şeffaflık ve diyaloğun hem NATO hem de Çin'in çıkarına olacağını söyledi.

Stoltenberg ile Vang arasındaki görüşmede Afganistan da gündeme geldi. Stoltenberg, bölge ülkeleri dahil olmak üzere Taliban'ın terörle mücadele ve insan hakları gibi alanlarda taahhütlerini yerine getirmesi konusunda koordineli bir uluslararası yaklaşım sergilenmesinin önemini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO'dan Çin'e 'nükleer silah' mesajı Sonraki Haber >>

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:07:30