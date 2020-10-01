NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

NATO’dan yapılan açıklama şu şekilde:







"Yunanistan ve Türkiye askeri temsilcileri arasında Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen bir dizi teknik toplantının ardından, 1 Ekim 2020 Perşembe günü ikili bir askeri çatışma önleme mekanizması oluşturuldu. Mekanizma, Doğu Akdeniz'de ‘kaza’ riskini azaltmak için tasarlandı."





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askeri çatışma önleme mekanizmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Her ikisi de değerli NATO müttefiki olan Yunanistan ve Türkiye'nin yapıcı girişimleriyle elde edilen bir askeri çatışma önleme mekanizmasının kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu güvenlik mekanizması, anlaşmazlığı ele almaya yönelik diplomatik çabalar için alan yaratmaya yardımcı olabilir ve bu çabaları daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefikle de yakın temas halinde kalacağım" dedi.





Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı" ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun detaylarının görüşüleceği toplantı 5 Ekim'de yapılacak."