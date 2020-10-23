Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması /23 Ekim 2020 19:45

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri ve Ege’de karasuları konusunda yaşanan gerilim bitmek bilmiyor.

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Her iki ülkenin karşılıklı birbirini suçladığı bölgede son günlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Hatta öyle ki, iki ülke de gelecek hafta Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat kararı almıştı.

Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, şöyle dedi:

"Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." 

T24’te yer alan habere göre Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini iddia etti ve "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya'nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz" diye konuştu.
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