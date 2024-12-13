Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan dünyayı tedirgin eden açıklama: Savaş dönemi zihniyetine geçme zamanı geldi /13 Aralık 2024 10:48

NATO'dan dünyayı tedirgin eden açıklama: Savaş dönemi zihniyetine geçme zamanı geldi

NATO Genel Sekreteri ittifak üyelerini gelecekte Rusya'yla bir çatışma tehdidine hazırlanmak için yeterli harcama yapmadığı uyarısında bulunurken, "savaş dönemi zihniyetine geçme" zamanının geldiğini söyledi.

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NATO Genel Sekreteri ittifak üyelerini gelecekte Rusya'yla bir çatışma tehdidine hazırlanmak için yeterli harcama yapmadığı uyarısında bulunurken, "savaş dönemi zihniyetine geçme" zamanının geldiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Genel Sekreter Mark Rutte "Moskova Ukrayna ve bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor" derken, yu andaki durumu hayatı boyunca gördüğü en kötüsü diye tanımladı.

Rutte, Ekim ayında NATO Genel Sekreter olmasından bu yanaki ilk konuşmasında "Dört-beş yıl sonra karşımıza çıkacaklara hazır değiliz" dedi ve üye ülkelere savunma harcamalarını "turbo hızlandırma" çağrısı yaptı.

Rutte'nin açıklamaları, daha önce ülkesinin savunma alanında yeterli harcama yapmayan NATO ülkelerini korumayacağını söyleyen seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın görev başlamasından haftalar önce geldi.

NATO ülkeleri, 2024 itibarıyla Gayrisafi Yurtiçi Hasılaları'nın (GSYİH) % 2'sini savunmaya harcama taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Brüksel'deki bir etkinlikte konuşan eski Hollanda Başbakanı "tehlike bize doğru yaklaşırken, çok daha fazlasının gerekeceğini" söyledi.

Rutte, Soğuk Savaş sırasında Avrupalı NATO ülkelerinin GYSYİH'lerinin % 3'ünden fazlasını savunmaya harcadığını vurguladı.

Rutte "Savaşı önlemek için şimdi daha fazla harcama yapmazsak, daha sonra bu savaşı vermek için çok çok daha büyük bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

Rutte, Rus ekonomisinin "savaş harcaması" yaptığını ve Moskova'nın gelecek yıl bütçesinin üçte birini savunmaya harcayacağını vurguladı.

Rusya, Ukrayna'nın topyekun işgaline başlamasından buy ana savunma bütçesini önemli ölçüde artırdı ve gelecek yıl için rekor seviyede artış onaylandı.

Avrupa'daki NATO üyelerinin ve Kanada'nın savunma harcamaları ortalama % 2 civarındayken, bütün üye ülkeler hedefe ulaşamıyor.

Trump, Şubat ayında Rusya'yı faturalarını ödemeyen NATO üyelerine saldırmaya "teşvik edeceğini" söylemişti.

Etkinlikten sonra BBC'ye konuşan Rutte "Donald Trump, ilk döneminde bizi daha çok harcamaya zorlarken kesinlikle haklıydı ve başarılı oldu. Başkan olmasından öncesine kıyasla kayda değer ölçüde daha çok harcama yapıyoruz. Bir anlamda, kesinlikle haklıydı" dedi.

Bu yüzden bazı NATO üyesi ülkeler Rutte'ye "Trump'ı fısıldayan adam" diyor ve bunun NATO Genel Sekreteri seçilmesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor.
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