Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan eğitim tesisi kararı /21 Haziran 2020 17:05

NATO'dan eğitim tesisi kararı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 NATO üyesi, pilotlar için ‘Avrupa eğitim tesis ağı’ inşa edecek.İttifak üyesi 11 ülke, ‘NATO Avrupa Uçuş Eğitimi’ olarak adlandırılan girişimin kurulması için niyet mektubuna imza attı.

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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, savunma bakanları toplantısı sırasında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Romanya ve İspanya’nın pilotlar için ortak eğitim tesisleri kurulması konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların savaş uçağı, helikopter, sabit kanat ve drone pilotlarının eğitimi için güçlerini birleştirme kararı aldığı aktarıldı.Müttefiklerin hâlihazırda bulunan eğitim yapılarına ilave olarak ‘Avrupa eğitim tesis ağı’ kuracakları belirtilen açıklamada, bunun külfet paylaşımının da önemli bir göstergesi olduğunun altı çizildi. 

Açıklamada, girişimin aynı zamanda maliyeti düşüreceği, müttefikler arasında birlikte çalışılabilirliği artıracağı ve NATO'nun hava kuvvetlerinin hazırlılık seviyesine katkı sağlayacağı ifade edildi. 

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