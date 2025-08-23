Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan iki aşamalı Ukrayna güvenlik garantisi /23 Ağustos 2025 11:59

NATO'dan iki aşamalı Ukrayna güvenlik garantisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Kiev'de bir araya gelerek Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin iki aşamalı bir yapıda olacağını duyurdular.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

NATO Genel Sekreteri Mark Rütte, ilk aşamada bir barış anlaşması veya ateşkes düzenlemesi, ikinci aşamada ise ABD ve AB'nin sağlayacağı uzun vadeli güvenlik taahhütlerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Rütte'nin açıklamalarına göre birinci seviye garantiler, çatışmaların acilen durdurulmasını ve kalıcı bir barış için zemin oluşturulmasını öngörüyor. Bu kapsamda resmi bir ateşkes anlaşması veya kapsamlı bir barış düzenlemesi veya her ikisinin kombinasyonunun uygulanması planlanıyor. Bu aşamanın temel amacı, silahlı çatışmaları derhal sona erdirmek ve müzakereler için güvenli bir ortam yaratmak.

İkinci Aşama: Batı'nın Uzun Vadeli Taahhütleri

İkinci aşamada ABD ve Avrupa ülkelerinin sağlayacağı garantiler devreye girecek. Bu kapsamda "NATO-light" (hafifletilmiş NATO) olarak adlandırılan model tartışılıyor. Bu model, NATO'nun 5. Maddesi'ndeki kolektif savunma taahhüdünü tam olarak içermeyecek ancak imzacı ülkeleri saldırı durumunda hızlı tepki vermekle yükümlü kılacak. Aynı zamanda Ukrayna'nın savunma kapasitesinin sürekli güçlendirilmesini öngörecek.

Zelenski'den Üçlü Zirve Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinde Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu ancak bunun üçlü zirve formatında (Ukrayna-Rusya-ABD) yapılmasını istediğini belirtti. Zelenski, Amerikan liderinin "Putin'i durdurabilecek tek kişi" olduğunu vurgulayarak ABD'nin sürece doğrudan dahil olması gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı'nın Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantilerinin komşu ülkelerin de güvenliğini tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı. Rusya, NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanmasına kesinlikle karşı çıkarken, silah sevkiyatlarını bölgesel istikrarsızlığın nedeni olarak görüyor. Moskova yönetimi, güvenliğin bölünmezlik ilkesinin herkes için geçerli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye Ukrayna'nın Deniz Güvenliğinden Sorumlu Olmak İstiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmayı talep ettiğini duyurdu.

Zelenski'nin açıklamalarına göre Türkiye, Karadeniz'deki deniz güvenliği sorumluluğunu üstlenmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, Ankara'nın bölgesel güvenlikte artan rolünü ve Ukrayna krizindeki diplomatik etkinliğini gösteriyor.

Uluslararası gözlemciler, Türkiye'nin önerdiği deniz güvenliği rolünün Karadeniz'deki dengeleri önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtirken, NATO'nun Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantilerinin içeriğinin henüz netleşmediğine dikkat çekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO'dan iki aşamalı Ukrayna güvenlik garantisi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:22