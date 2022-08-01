Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan Kosova'ya 'müdahale' açıklaması /01 Ağustos 2022 17:21

NATO'dan Kosova'ya 'müdahale' açıklaması

1999 yılında bağlı diğer devletlerle birlikte Sırbistan'ın Yugoslavya olduğu dönemde NATO'nun bir operasyon düzeklediği bölgede yeniden savaş ihtimalinin gündeme gelmesi gözleri bölgeye çevirdi.

SHABER3.COM

Uzun yıllardır bölgede konuşlu bulunan NATO'ya bağlı KFOR unsurlarının, Kosova-Sırbistan sınırında artan gerilim sonrasında 'müdahale' açıklamasında bulunduğu aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre NATO’nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova’nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu.

NATO’dan yapılan açıklamada, Kosova’nın kuzeyindeki güvenlik durumunun gergin olduğu belirtilerek, “KFOR, durumu yakından takip ediyor ve istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır” dedi.

KFOR’un Kosova’daki tüm vatandaşların hareket özgürlüğü için çalıştığına işaret edilen açıklamada, “KFOR, sahada görünür ve güçlü bir duruş sergilemektedir. KFOR tüm muhataplarla iletişim halinde” dedi.

Açıklamada, KFOR’un Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini desteklediği belirtilerek, “Diyaloğun devam etmesi önemli. Bu bölge barışı ve güvenliği için önemli. KFOR, Kosova’daki güven ve huzuru sağlamak için gereken her türlü önemi alacaktır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO'dan Kosova'ya 'müdahale' açıklaması Sonraki Haber >>

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:51:31