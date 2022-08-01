NATO'dan Kosova'ya 'müdahale' açıklaması

Uzun yıllardır bölgede konuşlu bulunan NATO'ya bağlı KFOR unsurlarının, Kosova-Sırbistan sınırında artan gerilim sonrasında 'müdahale' açıklamasında bulunduğu aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre NATO’nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova’nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu. NATO’nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova’nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu.

NATO’dan yapılan açıklamada, Kosova’nın kuzeyindeki güvenlik durumunun gergin olduğu belirtilerek, “KFOR, durumu yakından takip ediyor ve istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır” dedi.KFOR’un Kosova’daki tüm vatandaşların hareket özgürlüğü için çalıştığına işaret edilen açıklamada, “KFOR, sahada görünür ve güçlü bir duruş sergilemektedir. KFOR tüm muhataplarla iletişim halinde” dedi.Açıklamada, KFOR’un Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini desteklediği belirtilerek, “Diyaloğun devam etmesi önemli. Bu bölge barışı ve güvenliği için önemli. KFOR, Kosova’daki güven ve huzuru sağlamak için gereken her türlü önemi alacaktır” dedi.