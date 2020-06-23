Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan kritik Libya hamlesi /23 Haziran 2020 20:41

NATO'dan kritik Libya hamlesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'nın Libya'da artan faaliyetlerinden endişe duyduğunu belirterek, durumu yakından takip edeceğini söyledi.

SHABER3.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunca düzenlenen "Brüksel Forumu" adlı programda konuştu.

AA'nın aktardığı habere göre, Türkiye ve Fransa arasında "gemi tacizi" iddiaları ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının sorulması üzerine Stoltenberg, ittifak üyeleri arasında görüş ayrılıkları olmasının olağan bir durum olduğuna dikkati çekti.

Stoltenberg, "Ancak NATO üyeleri, Rusya'nın Libya'da artan mevcudiyetinden endişe duyulması gerektiği konusunda hemfikir." dedi.Rusya'nın Libya'da savaş uçakları ve yabancı savaşçılarla artan askeri kabiliyetleri ile genel anlamda Doğu Akdeniz'deki tutumunun NATO nezdinde rahatsızlık yarattığının altını çizen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı: 

"Durumun çok yakından takip edilmesi ve istihbarat paylaşımı yapılması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz."

"SİYASİ ÇÖZÜM BULUNMASI KONUSUNDA HEMFİKİR"

Stoltenberg, "Müttefikler aynı zamanda Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözüm bulunması konusunda da hemfikir." açıklamasında bulundu.

"Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği" iddialarına ilişkin ise Stoltenberg, şu şekilde konuştu:

"İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor. 
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