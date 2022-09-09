NATO'dan müttefiklere Rusya çağrısı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, NATO cephesinden bölgeyle ilgili yeni bir açıklama geldi.





Rusya'ya karşı NATO'nun Doğu Avrupa'daki gücünün artırıldığına dikkat çeken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, müttefik ülkeleri ise Rusya ile uzun bir çatışmaya hazırlanmaya çağırdığı ifade edildi.





"YENİ KUVVETLER YERLEŞTİRİLDİ"







NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, ittifakın, Rusya'ya "NATO'nun, müttefik ülkelerin her karışını savunacağına dair açık bir sinyal" gönderdiğini belirtti.





Stoltenberg ayrıca, müttefik ülkeleri, Rusya ile "uzun bir çatışmaya hazırlanmaya" ve Ukrayna'ya "kendi savunma kapasitesinin zararına bile olsa" askeri destekte bulunmaya çağırdı.



Jens Stoltenberg, NATO'nun Doğu sınırlarına "yeni kuvvetler yerleştirildiğini" söyledi.