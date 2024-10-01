Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan müzakerelerde güvenlik şemsiyesi şartı /01 Ekim 2024 21:14

NATO'dan müzakerelerde güvenlik şemsiyesi şartı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki olası barış müzakerelerinin ABD’nin ve diğer müttefiklerin güvenlik garantilerini içermesi gerektiğini belirtti.

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Stoltenberg, bu tür garantilerin olmaması durumunda, Rusya’nın varılan anlaşmalara veya belirlenen sınır çizgilerine saygı göstermeyeceğini vurguladı.

Stoltenberg, Reuters ile yaptığı röportajda, “Uluslararası tanınan bir sınır veya ateşkes hattı konusunda anlaşmaya varılsa bile, savaşın gerçekten sona erdiğinden emin olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ukrayna’daki herhangi bir barış anlaşmasının sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini ve Batı’nın sağlam güvenlik taahhütleri sunmasının kritik olduğunu gösteriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Eylül ayındaki ABD ziyaretinde müttefiklerine “zafer planı” sundu. Bu plan, silah yardımlarının artışını, ekonomik desteği ve güvenlik garantilerini içeriyor ve NATO’nun 5. Maddesine benzer bir güvenlik şemsiyesi öneriyor.

Batılı kaynaklar, Kiev’in Moskova ile müzakerelere zorlanmakta olduğunu öne sürerken, Stoltenberg’in bu açıklamaları müzakerelere güçlü bir destek yapısının eklenmesi gerektiği mesajını veriyor.
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