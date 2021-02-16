Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan Ortadoğu'da genişleme planı /16 Şubat 2021 19:45

NATO'dan Ortadoğu'da genişleme planı

NATO'nun Irak misyonunu Bağdat'ın ötesine genişletme planlarının Perşembe günü Savunma Bakanları toplantısında gündeme geleceği bildirildi. NATO misyonunda Türkiye de yer alıyor.

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NATO'nun Irak başta olmak üzere Ortadoğu'daki faaliyetlerini genişletme planının Perşembe günü düzenlenecek Savunma Bakanları toplantısında ele alınacağı bildirildi.

Reuters haber ajansının üst düzey yetkililer ve diplomatlara dayandırdığı haberde Irak'taki misyonda görevli asker sayısının şu anki 500 civarından 4-5 bine çıkarılmasının planlandığı, planın koronavirüs salgınının hafiflemesi sonrası hayata geçirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Perşembe günkü bakanlar toplantısında Irak genelinde personel sayısının artırılmasıyla ilgili plan üzerinde anlaşmaya varılmasını beklediğini belirtmiş ve misyonun durum değerlendirmesine göre aşamalı olarak genişletileceğini kaydetmişti.

NATO'nun Irak'ta 2018 Ekim ayında başlatılan eğitim ve danışma misyonunun genişletilmesi planları koronavirüs salgını ve bölgedeki istikrarsızlık kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelenmişti.

Hedef İran'ın etkisini sınırlandırmak

Geçen yıl Mayıs ayında göreve başlayan Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin de NATO'nun Irak'taki varlığını güçlendirmek istediği belirtiliyor. Reuters'a konuşan diplomatlar, Irak'ın eski istihbarat şefi olan ve ABD ile yakın ilişkileri bulunan Kazımi'nin bölgede İran'ın etkisini sınırlandırmayı hedeflediğine işaret etti.

Diplomatlar dün Kuzey Irak'taki Erbil kentinde, içinde IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon'un kullandığı askeri tesisin de bulunduğu havaalanını hedef alan roket saldırısına dikkat çekerek bölgede güvenlikle ilgili endişelerin arttığını ifade ediyor.

Iraklılar açısından "daha kabul edilebilir"

NATO'nun, Irak'ta ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un eğitim misyonlarından bazılarını devralmasının da gündemde olduğu belirtiliyor. Diplomatlar, İngiltere, Türkiye ve Danimarka gibi NATO üyelerinin de katıldığı Danimarka komutasındaki NATO Irak misyonunun Iraklılar açısından ABD'nin eğitim misyonuna göre daha kabul edilebilir olacağına işaret etti.

NATO Irak misyonu mevcut haliyle Irak güvenlik güçlerinin eğitiminde görev yapıyor ve güvenlik kurumlarına danışmanlık sunuyor.
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