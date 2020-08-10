Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan Türkiye ve Yunanistan için yeni açıklama /10 Ağustos 2020 23:58

NATO'dan Türkiye ve Yunanistan için yeni açıklama

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir yaşanan gerginlikle ilgili yeni bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki durumun "müttefiklik dayanışması" ile çözülmesi gerektiğini ifade etti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki durumun "müttefiklik dayanışması" ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'e ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. Genel Sekreter Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'deki durum, müttefik dayanışması ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli" ifadesini kullandı.

Türkiye NAVTEX ilan etmişti

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından, Miçotakis'in Stoltenberg'le telefon görüşmesi yapacağı bildirilmişti.

Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağıran Miçotakis, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i de telefonla aramıştı.

Bakan Dönmez: 83 milyon arkanda Oruç Reis; rast gele!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadelerini kullanmıştı.

Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını sürdürecek.

NAVTEX nedir?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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