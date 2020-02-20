Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan Twitter'da Türkiye mesajı /20 Şubat 2020 21:46

NATO'dan Twitter'da Türkiye mesajı

NATO'nun resmi Twitter hesabından Türkiye'nin NATO'daki tarihinin anlatıldığı ve ittifaka destek açıklaması yapılan Türkçe bir video yayınlandı.

SHABER3.COM

NATO'nun resmi Twitter hesabından Türkiye'nin NATO'daki tarihinin anlatıldığı ve ittifaka destek açıklaması yapılan Türkçe bir video yayınlandı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre NATO, Türkiye'nin üyeliğine yönelik sosyal medya hesabından "Biz ortak değerlere sahip bir aileyiz. Mütefiklerimizle barış ve istikrar için birliğiz. Türkiye NATO'dur" mesajlı bir destek videosu yayınladı.

"We are NATO" (Biz NATO'yuz) etiketiyle yayınlanan videoda, Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci ve Türkiye'nin NATO içerisindeki görevleri Türkçe olarak anlatılıyor. 

Videoda, Türkiye'nin NATO'nun "en aktif üyelerinden biri" olduğu belirtilirken, ülkenin NATO'ya ve NATO müttefiklerine desteğinin süreceği belirtiliyor. 

Videoda ayrıca, "Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz" deniyor.

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