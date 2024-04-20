NATO'dan, Ukrayna'ya Patriot sevkiyatına onay

NATO Ukrayna'ya Patriot gönderecek





G7'den Rusya'nın Ukrayna altyapısı ve şehirlerine saldırmasına kınama





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin, kısa süre içinde Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlama kararı aldığını duyurdu.NATO-Ukrayna Konseyi, savunma bakanları düzeyinde çevrim içi toplandı.Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, NATO'nun, ittifak genelindeki mevcut donanımın haritasını çıkardığını ve Ukrayna'nın kullanımına sunulabilecek sistemler olduğu kanaatine vardığını söyledi.Stoltenberg, "Bu yüzden yakında Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine ilişkin yeni duyurular bekliyorum." dedi.Bunlar arasında Patriot sistemlerinin de olduğu bilgisini veren Stoltenberg, daha fazla detayı bu aşamada paylaşmayacağını belirtti.Ukrayna, Rus hava sahasında stratejik bombardıman uçağı düşürdüğünü açıkladıStoltenberg, bakanların 155 milimetrelik mühimmat, derin hassas vuruş yetenekleri ve insansız hava araçları dahil olmak üzere diğer birçok acil ihtiyaca da değindiğini dile getirerek, "Her NATO müttefiki ne sağlayacağına karar verecek. Toplantı sırasında bazı müttefikler, somut taahhütlerde bulundular ve yakın zamanda açıklanmasını beklediğim katkıları kesinleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.Ukrayna’da şu anda biri ABD, diğeri de Almanya ve Hollanda tarafından ortaklaşa hibe edilen iki Patriot hava savunma sistemi bulunuyor.Patriot, uzun menzilden gelen hedefleri tespit etmek için güçlü bir radara sahip ve bu da onu balistik füzeleri ve hava soluyan hedefleri önleyebilen güçlü bir hava savunma platformu haline getiriyor.Ancak tehditleri uzaktan tespit etmek için gerekli olan radar yayını, düşmanın Patriot bataryasını tespit etmesini ve yerini bulmasını da mümkün kılıyor.