Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan üyelik baskısı: Erdoğan ne yapacak? /05 Kasım 2022 14:02

NATO'dan üyelik baskısı: Erdoğan ne yapacak?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın gerekliklerini yerine getirdiğini ve artık tam üye olma zamanlarının geldiğini söyledi.

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NATO'ya üye olmak için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gerekliklerini yerine getirdiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Artık tam üyelik zamanı gelmiştir, üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum" dedi.

NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Şimdiden muhtıra uygulanmaya başladı. İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olduktan sonra da işbirliğini sürdürecek. İki ülkenin tam üyeliği hem onlar hem NATO hem de Türkiye için iyi olacak. Kolay müzakereler olmadı Madrid'de saatler süren toplantılar yaptık. Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi anlaşmalardan dolayı takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Savaş devam ettikçe riskler süreceğini belirten Stoltenberg, "Açlıkla mücadele için Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmayı sürdürmesi gerkeiyor. Bunun için Putin savaşa son vermeli. Savaş ortamında tahıl anlaşması son derece büyük önem taşıyor. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasının sağlanması ve yeniden uygulanması için çabalarından dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'NÜKLEER SAVAŞIN KAZANANI OLMAYACAK'
Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma riski düşük olduğunu ancak sonuçları büyük olacağı için çok ciddiye aldıklarını vurgulayan Stoltenberg, "Rusya sorumsuzca ve pervasızca davranıyor. Nükleer silahlar çatışmanın doğasını değiştirecektir. Nükleer savaşın kazananı olmayacaktır. Bu mesajı net biçimde veriyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda değişiklik yok" diye konuştu. 

Stoltenberg, "Putin kazanırsa sadece Ukrayna için felaket olmaz. Rusya Ukrayna'da kazanırsa tüm dünyanın zararına olacaktır. Hepimiz için Ukrayna'nın kazanıp Putin'in zafere ulaşamaması önemli" ifadelerini kullandı.

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