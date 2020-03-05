Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan yeni Türkiye açıklaması /05 Mart 2020 00:37

NATO'dan yeni Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun İdlib konusunda Türkiye’ye 'zaten' destek sağladığını söyleyerek Türkiye’nin güneyine İspanya’nın Patriot sisteminin konuşlandırılması gibi adımları hatırlattı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun İdlib konusunda Türkiye’ye 'zaten' destek sağladığını söyleyerek Türkiye’nin güneyine İspanya’nın Patriot sisteminin konuşlandırılması gibi adımları hatırlattı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Stoltenberg, AB Dışişleri Konseyi’nin toplantısının ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “NATO nasıl bir destek sağlayabilir? Türkiye’nin istediği Patriot bataryaları ya da başka bir şey olabilir mi?” şeklindeki sorusuna yanıt olarak Stoltenberg, “NATO Türkiye’ye zaten destek sağlıyor. İspanya’dan Patriot bataryası konuşlandırmıştık, AWACS uçakları havada devriye geçiyor, üs ziyaretlerini arttırdık. Dolayısıyla NATO zaten orada mevcut. Türkiye’ye özel güvence verici tedbirlere sahibiz.Dolayısıyla NATO’nun Türkiye’de artan bir varlığı söz konusu” diye konuştu.

Stoltenberg, Suriye’de bir güvenli bölge oluşturulması ihtimali konusundaki bir soru üzerine, NATO’nun Suriye’de varlık göstermediğine dikkati çekti.

Stoltenberg, “Ancak mültecilerin sayısındaki ciddi artış dahil Suriye’de tanık olduğumuz çok zor duruma, korkunç şiddete ortak bir çözüm bulmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO’nun olası bir uçuşa yasak bölgenin uygulanmasında herhangi bir rol üstlenip üstlenmeyeceği sorusu üzerine de, bu konuda çok fazla spekülasyon yapmayı doğru bulmadığını, şu anda öncelikle siyasi düzlemde ilerleme sağlamaları ve siyasi taahhütlere ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Stoltenberg, “Eğer spekülasyon yapmaya başlarsam belirsizliğe daha da katkıda bulunurum, daha fazla belirsizlik oluştururum, ihtiyacımız olan bu değil” dedi. 
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