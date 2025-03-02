NATO'dan Zelenskiy'e Trump uyarısı!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rutte, Zelenskiy’nin ABD yönetimiyle temaslarını güçlendirmesinin kritik önemde olduğunu belirtti.





“Trump’a hakkını vermeliyiz” diyen Rutte, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Ukrayna’ya Javelin tanksavar füzeleri sağlamasının Kiev’in savunma kapasitesini artırdığını vurguladı. NATO Genel Sekreteri, Zelenskiy’nin Trump ile ilişkilerini yeniden inşa etmesi için bir yol bulması gerektiğini ifade etti.





Trump, Ukrayna ile maden anlaşmasından vazgeçti





Reuters, Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın Ukrayna ile maden anlaşmasını yeniden müzakere etme planlarından vazgeçtiğini bildirdi.





Başlangıçta, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Washington’da yapacağı görüşmede anlaşmanın imzalanması bekleniyordu. Ancak kaynaklara göre, Trump Florida’ya gitmek üzere başkentten ayrıldı ve yakın zamanda Washington’a dönmeyi planlamıyor.





Habere göre, ABD ve Ukrayna liderleri arasındaki görüşme, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili farklı yaklaşımlar nedeniyle hararetli bir tartışmaya dönüştü ve beklenenden önce sona erdi.





Trump’ın Ukrayna’ya yönelik politikasında değişiklik sinyalleri verdiği ve bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni belirsizliklere yol açabileceği belirtiliyor.