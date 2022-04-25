NATO'nun savaş gemileri Baltık Denizi'nde

Rusya yönetiminin Ukrayna üzerine başlattığı askeri saldırı sürerken, Rusya'nın diğer komşularından İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyesi olma konusundaki tartışmalar zaman zaman gerilimin artmasına neden oluyor.







Bu tartışmalar sürerken, NATO gemilerinin Finlandiya donanmasına eğitim vermek üzere Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku limanına geldiği belirtildi.





BAKANLIK CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ







Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya yönelik çalışmaları devam ederken, Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken askeri bir adım geldi.

MAYIN TARAMA TATBİKATI





NATO'ya bağlı üç savaş gemisi, Finlandiya donanmasına eğitim vermek üzere Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku limanına geldi.Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Letonya donanmasına ait mayın tarama gemisi LVNS Virsaitis, Estonya donanmasına ait ENS Sakala ve Hollanda donanmasına ait mayın tarama gemisi HNLMS Schiedam, Finlandiya donanmasına ait 2 mayın tarama gemisi ile tatbikat gerçekleştirmek için Turku limanına konuşlandılar.