Samanyolu Haber /Dünya / NATO'nun savaş gemileri Baltık Denizi'nde /25 Nisan 2022 22:54

NATO'nun savaş gemileri Baltık Denizi'nde

NATO gerilimi sonrasında Ukrayna'ya askeri saldırı başlayan Rusya yönetiminin İsveç ve Finlandiya yönetimlerinin bu yöndeli olası kararlarına da tepki göstermesi zaman zaman gerilimin artmasına neden oluyor. Bu tartışmalar sürerken, Baltık Denizi'nden ise NATO gemilerinin yer aldığı yeni bir tatbikat yapacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna üzerine başlattığı askeri saldırı sürerken, Rusya'nın diğer komşularından İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyesi olma konusundaki tartışmalar zaman zaman gerilimin artmasına neden oluyor.

Bu tartışmalar sürerken, NATO gemilerinin Finlandiya donanmasına eğitim vermek üzere Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku limanına geldiği belirtildi.

BAKANLIK CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya yönelik çalışmaları devam ederken, Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken askeri bir adım geldi.

NATO'ya bağlı üç savaş gemisi, Finlandiya donanmasına eğitim vermek üzere Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku limanına geldi.

MAYIN TARAMA TATBİKATI

Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Letonya donanmasına ait mayın tarama gemisi LVNS Virsaitis, Estonya donanmasına ait ENS Sakala ve Hollanda donanmasına ait mayın tarama gemisi HNLMS Schiedam, Finlandiya donanmasına ait 2 mayın tarama gemisi ile tatbikat gerçekleştirmek için Turku limanına konuşlandılar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO'nun savaş gemileri Baltık Denizi'nde Sonraki Haber >>

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:42