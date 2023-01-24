Samanyolu Haber /Gündem / NATO'ya üyelikte seçim engeli: Türkiye-İsveç-Finlandiya görüşmeleri süresiz şekilde iptal edildi /24 Ocak 2023 18:32

NATO'ya üyelikte seçim engeli: Türkiye-İsveç-Finlandiya görüşmeleri süresiz şekilde iptal edildi

AKP iktidarının talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi. Bu adımda, Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy endişesiyle gerilimi tırmandırma düşüncesinin etkili olduğu yorumları yapılıyor.

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İsveç ve Finlandiya ile düzenlenen NATO'ya katılım için üçlü mekanizma toplantıları, süresiz şekilde iptal edildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, karar Türkiye'nin talebi üzerine alındı.

Türkiye'nin "teröre destek verdikleri" gerekçesiyle NATO'ya katılımlarına itiraz ettiği İsveç ve Finlandiya ile Üçlü Muhtıra imzalamış, bu çerçevede kurulan Daimi Ortak Mekanizma ilk toplantısını Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirmişti.

Bir sonraki toplantının şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu.

Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" açıklamasını yapmıştı.

Diğer yandan Türkiye, İsveç'te önce Erdoğan'ın maketinin düzenlenen gösterilerde asılması, sonrasında ise Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını gerekçe olarak gösteriyor. 

Bu gerekçelerin yanı sıra İsveç, Erdoğan iktidarının iadesini istediği isimlerin iadesini reddetmişti.  
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