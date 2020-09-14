Navalni için iki ülkeden daha rapor geldi...

Bild’in internet sayfasında son dakika olarak geçen haberi Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de doğruladı. Bild’e konuşan Seibert, “Fransa ve İsveç’teki özel laboratuvarlar tarafından yapılan bu incelemenin sonuçları da artık Almanya’yı doğruluyor. Rusya’dan olayın aydınlatılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz” dedi.





Bu olayın, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin (CWC) ciddi bir ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Seibert, bu nedenle Alman hükümetinin Navalni soruşturmasındaki kanıtların analizine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü (OPCW) de dahil ettiğini belirtti. Seibert, bu kapsamda, OPCW’nin de Navalnıy’dan numuneler aldığını ve OPCW’nin referans laboratuvarları tarafından incelenmeleri için gerekli adımları başlattığını aktardı. Daha önce yapılan incelemede Navalni’nin sinir gazı ile zehirlediğini belirlenmişti. Özel uçakla yaklaşık üç hafta önce Almanya’ya getirilen ve Berlin Charite Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi süren Navalni’nin zehirlenmesi olayı, Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

